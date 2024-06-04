Tatarka FM рассказала о постыдном поступке из подросткового возраста

Блогер Tatarka FM (Лидия Абрамова) рассказала «Пятому каналу», как случайно вылила ведро с помоями на курящего в школе человека.

«Я могла помыть класс, и вот это грязное ведро я могла вылить с третьего этажа в окно и [однажды] там сидел, оказывается, человек, курил в учительской. И на него все попало, но никто в семье о моих подвигах никогда не знал», — вспомнила Абрамова.

По словам артистки, ее очень хорошо воспитали родители, поэтому она никогда не была трудным подростком. При этом она отметила, что иногда у нее возникали проблемы в школе, хотя ее очень любили учителя. Tatarka FM подчеркнула, что никогда не пререкалась с педагогами.

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