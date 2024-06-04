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Женщина постоянно ходила в алкогольном опьянении из-за редкой особенности кишечника

Daily Star: организм канадки самостоятельно выделяет алкоголь из-за особенности кишечника

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Pexels

Женщина из Канады практически постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения из-за особенностей организма, пишет Daily Star. Дело в том, что микроорганизмы в ее кишечнике выделяют алкоголь при переваривании пищи.

Как пишут СМИ, 50-летняя женщина из Канады раньше часто употребляла алкогольные напитки, но отказалась от этой привычки по религиозным соображениям. Однако вскоре она заметила, что у нее без причины появляется сонливость и становится невнятной речь, словно бы она всю ночь гуляла в баре.

Озадачившись этим состоянием, женщина пришла к врачам и рассказала им о своей проблеме. Медики каждый раз диагностировали у нее алкогольное опьянение после анализа крови, а психиатры несколько раз общались с ней, чтобы диагностировать у нее алкоголизм, но в итоге не обнаруживали у пациентки признаков зависимости.

После очередного визита к доктору, тот обратил внимание, что канадка лечилась от ряда инфекций мочевыводящих путей, от которых ей прописали частые курсы антибиотиков. Выяснилось, что это и стало причиной ее состояния.

Считается, что большие дозы антибиотиков уничтожили полезные бактерии в ее кишечнике, что привело к образованию грибков, которые выделяли алкоголь в процессе переваривания пищи. В итоге женщине назначили курс лечения и посадили на низкоуглеводную диету, чтобы лишить грибков сахара для брожения.

Через месяц у пациентки пропали симптомы, а через четыре месяца она снова постепенно начала есть углеводы. Однако состояние обострилось, и ей пришлось снова вернуться к низкоуглеводной диете.

Ранее женщина, которая делает онлайн-покупки во сне, рассказала о жизни с редким расстройством.

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