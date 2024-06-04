Вторая ракетка мира вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), одержав уверенную победу в четвертьфинале турнира над представителем Болгарии Григором Димитровым.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 29 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:4, 7:6. Синнер выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Димитрова пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За выход в финал итальянский теннисист поборется с победителем противостояния между Карлосом Алькарасом (Испания) и Стефаносом Циципасом (Греция). Их поединок состоится 4 июня, ориентировочное время начала — 21:15 по московскому времени.

По ходу турнира Синнер стал третьим с 2000 года теннисистом, выигравшим свои первые в сезоне десять матчей на турнирах «Большого шлема» до того, как ему исполнилось 23 года. До Синнера это достижение покорялось только испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу.

Ранее Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы.