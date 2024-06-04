Росгвардия и прокуратура взяли на контроль инцидент со стрельбой на севере Москвы

Бутырская межрайонная прокуратура начала проверку по факту установления обстоятельств стрельбы на улице Костромская в районе Бибирево на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в официальном Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, стрельба велась с применением пневматического оружия из окна квартиры жилого дома по двум прохожим — мужчине и женщине. Впоследствии раненым потребовалась медицинская помощь. Более того, зафиксированы выстрелы в сторону общественного транспорта.

По данным Telegram-канала Shot, автомобили Росгвардии перекрыли Костромскую улицу. В публикации уточняется, что мужчина, предположительно, скрылся в одном из жилых домов, сейчас все ближайшие подъезды оцеплены.

Перед этим очевидцы рассказали, что звуки стрельбы были слышны на Костромской улице, дом 6 в районе Бибирево.

Ранее житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу по пеликану в местном зоопарке.