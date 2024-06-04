Нюша впервые назвала причину развода: «Должны быть чувства»

Певица Нюша в интервью Лауре Джугелии призналась, что развелась с предпринимателем Игорем Сивовым из-за угасших чувств.

«Мне важно, чтобы отношения имели определенную яркость. Не нужно все время жить «как на вулкане», но все равно должны быть эти чувства, которые тебя вдохновляют на определенное поведение», — пояснила Нюша.

Ведущая шоу спросила у артистки, повлияла ли на угасшие чувства измена Сивова. Нюша уточнила, что предательство супруга стало для нее первым звоночком к разводу. Исполнительница сделала вывод из этой ситуации, но копила в себе невысказанные обиды и агрессию. Из-за этого в некоторых моментах Нюша «не была собой».

В 2022 году Нюша призналась, что пережила измену супруга во время второй беременности, но смогла его простить и извлечь уроки из случившегося. Звезда отмечала, что в отношениях состоят два человека, и оба несут ответственность за все происходящее. По словам певицы, измена Сивова стала для нее испытанием, которое позволило обрести новую версию себя.

7 мая 2024 года артистка объявила о расставании с бизнесменом. Знаменитость заверила, что между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

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