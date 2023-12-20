De Beers увеличила продажи алмазов

Международная алмазодобывающая корпорация De Beers нарастила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле 2023 года на $44 млн по сравнению с предыдущим периодом. Об этом свидетельствует отчет опубликованный на сайте компании.

С 9 ноября по 19 декабря было реализовано бриллиантов на $130 млн против $86 млн в цикле начавшемся 4 октября и закончившемся 3 ноября. В годовом выражении продажи упали в 3,2 раза. За аналогичный период 2022 года показатель составлял $417 млн.

По словам главы De Beers Эла Кука, компания адаптирует предложение алмазов к текущему спросу. Он отметил приближение праздничного сезона, в преддверии которого наблюдаются признаки восстановления баланса между оптовым предложением бриллиантов и их востребованностью.

До этого в интервью для журнала Finacial Times Кук сообщил, что не понимает, как Еврокомиссия планирует отслеживать алмазы, добытые в России в рамках запрета на их экспорт в 12-м пакете санкций. По его словам, при всем желании среднестатистический таможенный агент не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, сказать, что один из них российский.

Ранее крупнейшие мировые производители алмазов сообщили о желании восстановить цены на драгоценные камни.