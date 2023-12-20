В Германии намерены изъять российские активы более чем на €700 млн

Генеральная прокуратура Германии планирует изъять часть российских активов на сумму более €720 млн и пополнить ими государственный бюджет. Соответствующий запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне, передает Der Spiegel.

В настоящий момент российские активы в Германии остаются замороженными.

С февраля 2022 года по февраль 2023 года власти ФРГ заморозили российские активы на сумму €5,32 млрд.

Газета The Financial Times сообщала, что чиновники США предложили странам «Большой семерки» (G7) сразу несколько вариантов передачи замороженных российских активов Украине.

Издание уточнило, что публично Соединенные Штаты не поддерживали конфискацию активов РФ, однако обосновали возможность применения такой меры в частном порядке.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.