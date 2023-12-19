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В Россию поставили первую партию яиц из Азербайджана

Россельхознадзор заявил о ввозе в РФ первой партии яиц из Азербайджана

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Shutterstock

В Россию 19 декабря ввезли первую партию пищевых яиц из Азербайджана. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

«19 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612000 штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что решение об открытии рынка РФ для азербайджанских яиц было принято в ноябре этого года по результатам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

До этого в «Роспродсоюзе» заявили, что цены на куриные яйца в России выросли за рекордные отметки за последние 10 лет, но уже после Нового года они снизятся. Сейчас средняя розничная цена на куриные яйца составляет 121,8 рубля.

18 декабря сообщалось, что Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить ввозные пошлины на импорт куриных яиц в Россию. Льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года, за это время в РФ смогут беспошлинно поставить до 1,2 млрд штук яиц.

Ранее Путин рассказал, как изменится ситуация с ценами на яйца.

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