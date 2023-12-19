В России появилась новая схема финансового мошенничества

Пользователи маркетплейсов в России начали получать предложения заработать на написании отзывов под различными товарами. В комментариях к товарам указывается контакт Telegram-канала, который предлагает пользователям заработать на оставлении отзывов. Схема является мошеннической, и россияне теряют деньги. Об этом «Газете.Ru» рассказала аналитик группы анализа внешних цифровых рисков компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Бакулина.

«Набрав в поиске адрес Telegram-канала, предлагающего заработок, мы видим, что это не один, а целая сеть каналов и ботов. Подписчиков у канала более 19 тыс., а существует он с августа 2023 года. При переходе в канал пользователей перенаправляют на Telegram-бот, который предоставляет инструкцию по оставлению отзывов на различных площадках. Отзывы оставлять нужно не только на маркетплейсах, но и на популярных площадках. К каждому из сервисов есть отдельная инструкция. Для работы требуется аккаунт на маркетплейсах OZON или Wildberries, а также активные заказы», — пояснила Бакулина.

Он уточнил, что после оставления отзывов и загрузки скриншотов в Telegram-бот пользователям обещают оплату на карту, однако в процессе оплаты мошенники временно списывают средства с карты «в целях безопасности».

«Данная схема является мошеннической, поэтому важно быть внимательными. Подобные схемы привлекают пользователей, которые надеются заработать легкие деньги в интернете, но в итоге становятся жертвами мошенников. Такая схема ориентирована на людей, которые невнимательно относятся к вводимым данным или надеются, что потраченное время каким-то образом можно превратить в доход, и ведутся на классическую «удочку» злоумышленников», — отметил руководитель департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Он посоветовал пользователям быть бдительными и не участвовать в подобных схемах, чтобы избежать потери своих средств.

По данным ЦБ РФ, объем операций, совершенных без согласия россиян, в апреле — июне 2023 года достиг 3,62 млрд рублей против 4,5 млрд в январе — марте.

До этого «Газета.Ru» предупредила о всплеске финансового мошенничества перед Новым годом.