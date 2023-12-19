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Песков заявил об исчерпании областей, в отношении которых вводятся санкции

Песков: исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении РФ свидетельствует об исчерпании областей, в отношении которых могут вводиться рестрикции.

«Заморозка активов для оборонных предприятий это небольшая опасность, потому что активов которые могут быть заморожены ЕС там нет», — рассказал Песков.

По его словам, «уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции».

Также Песков заявил, что власти России готовились к тому, что ЕС введет санкции против российских алмазов, если варианты для обхода ограничений.

Также стало известно, что Совет Евросоюза в новом 12-м пакете санкций официально обязал экспортеров европейских товаров прописывать в контрактах условие о том, что их не будут реэкспортировать в Россию или другую страну с целью дальнейшего использования на российской территории. Требование вступит в действие для всех новых экспортных контрактов к 20 марта 2024 года.

Ранее ЕС ввел ограничения на импорт российских алмазов.

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