Россия и Китай перешли на расчеты в национальных валютах

Россия и Китай в текущем году практически полностью перешли на использование национальных валют во взаимных расчетах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с председателем Госсовета КНР Ли Цяном, передает «Российская Газета» .

По словам Мишустина, если в 2020 году доля рубля и юаня в двусторонних платежах составляла около 20%, то сейчас страны фактически избавились от валют третьих государств. Ранее в российском правительстве отмечали, что уже более 90% расчетов между РФ и Китаем производится в национальных денежных единицах.

Глава кабинета министров России назвал отношения двух стран самыми лучшими за всю историю и призвал расширять номенклатуру товарооборота. Это позволит вывести сотрудничество на новый уровень, считает Мишустин.

В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Пекин вместе с Москвой готов к усилиям для углубления отношений.

До этого Си Цзиньпин сказал, что благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер.

Ранее Путин заявил о стремлении России и Китая построить более справедливый мир.