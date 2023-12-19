Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия и Китай перешли на расчеты в национальных валютах

Мишустин отметил, что Россия и Китай избавились от доллара и евро в расчетах

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Россия и Китай в текущем году практически полностью перешли на использование национальных валют во взаимных расчетах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с председателем Госсовета КНР Ли Цяном, передает «Российская Газета» .

По словам Мишустина, если в 2020 году доля рубля и юаня в двусторонних платежах составляла около 20%, то сейчас страны фактически избавились от валют третьих государств. Ранее в российском правительстве отмечали, что уже более 90% расчетов между РФ и Китаем производится в национальных денежных единицах.

Глава кабинета министров России назвал отношения двух стран самыми лучшими за всю историю и призвал расширять номенклатуру товарооборота. Это позволит вывести сотрудничество на новый уровень, считает Мишустин.

В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Пекин вместе с Москвой готов к усилиям для углубления отношений.

До этого Си Цзиньпин сказал, что благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер.

Ранее Путин заявил о стремлении России и Китая построить более справедливый мир.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами