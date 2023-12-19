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Нигер решил усилить сотрудничество с РФ в сельском хозяйстве

Власти Нигера сообщили о развитии партнерства с Россией в сельском хозяйстве

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Sam Mednick/AP

Нигер планирует наращивать партнерство с Россией в сельскохозяйственной и торговой сферах. Об этом премьер-министр страны Али Махаман Ламин Зейн рассказал РИА Новости.

«Мы очень хорошо знаем, на каком уровне находится сегодня Россия в сельскохозяйственном производстве. Наша страна огромная и, конечно, намерена укреплять сотрудничество в этой сфере. Мы также стремимся в сферу торговли, просто чтобы вернуться и активизировать обмены», — сказал он.

Представитель Панафриканской партии Нигера Умару Абдурахамане высказывался ранее за сотрудничество с Россией в проектах добычи нефти и урана. Отношения африканской страны с Россией стали улучшаться после смены власти.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия.

Мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

В стране все еще не исключают риск военного вторжения, однако Нигер готов отразить его, утверждает премьер-министр страны.

Ранее премьер Нигера рассказал о состоянии свергнутого президента Базума.

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