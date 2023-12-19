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В ЕС появилось правило No Russia

Евросоюз в 12-м пакете санкций ввел во внешнюю торговлю правило No Russia

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Maxim Zmeyev/Reuters

Совет Евросоюза в новом 12-м пакете санкций официально обязал экспортеров европейских товаров прописывать в контрактах условие о том, что их не будут реэкспортировать в Россию или другую страну с целью дальнейшего использования на российской территории. Статья внесена в санкционный регламент ЕС 833/2014, которым определяются все секторальные санкции против Москвы.

Требование вступит в действие для всех новых экспортных контрактов к 20 марта 2024 года. При этом в ЕС уточнили, что в случае, если контракт заключен до 19 декабря 2023 года, то запрещающий реэкспорт пункт должен быть добавлен в документацию не позднее 20 декабря 2024 года. Раньше этого дня внести правило No Russia необходимо, если контракт истекает до этого срока и продлевается.

При этом подобное требование не является обязательным, если договор предполагает экспорт в «страны-партнеры». К таким в статье санкционного регламента Евросоюза относятся США, Великобритания, Япония и Южная Корея.

Также экспорт разрешается для договоров с такими странами, как Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Швейцария.

Условие о запрете на реэкспорт касается товаров «двойного назначения», таких как микросхемы, конденсаторы, транзисторы, некоторые детали для беспилотников, а также для авиационных товаров, авиационного топлива и стрелкового оружия.

Ранее ЕС ввел ограничения на импорт российских алмазов.

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