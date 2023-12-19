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Посол КНР заявил о стремлении РФ и Китая к широкому внедрению цифровых валют

Посол КНР: Китай и Россия добиваются широкого внедрения своих цифровых валют

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Максим Блинов

Россия и Китай ведут активную работу для повсеместного внедрения цифровых валют. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«В настоящее время Китай и Россия создают правовую базу для собственных цифровых валют и стремятся к их широкому внедрению», — рассказал Ханьхуэй.

По словам дипломата, республика намерена и дальше укреплять сотрудничество с РФ в том, что касается сферы цифровых валют.

В этом же интервью Чжан Ханьхуэй рассказал о планах еще сильнее активизировать взаимодействие между странами на всех уровнях в 2024 году. По мнению посла, этот год будет очень насыщенным и ярким для двусторонних отношений Китая и России.

18 декабря премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай. Он проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

Ранее сообщалось, что в России планируют увеличить товарооборот с Китаем почти на $100 млрд к 2030 году.

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