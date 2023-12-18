Россия сократила экспорт газа в 2023 году

Экспорт российского газа за 11 месяцев 2023 года сократился в физическом выражении на 34% в годовом исчислении, экспорт нефти — на 7%. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил врио главы ФТС Руслан Давыдов.

По его словам, поставки газа за рубеж снизились в денежном выражении на 69%. Давыдов отметил, что нефть пострадала меньше благодаря альтернативным маршрутам.

Произошло перераспределение экспорта энергоносителей с Запада на Восток и Юг, добавил чиновник. Основными получателями российских углеводородов стали Китай, Индия, Турция и страны ЕАЭС.

До этого временно исполняющий обязанности главы ФТС рассказал, что благодаря введенным с 1 октября 2023 года «гибким» экспортным пошлинам таможенникам удалось собрать более 117 млрд рублей в виде налоговых платежей. Пошлины были введены на алкоголь, табак, рыбу, молочные продукты и другие товары. Размер пошлин зависит от курса рубля, защищая внутренний рынок.

Как отметил Давыдов, за рабочий день ФТС перечисляет в федеральный бюджет около 29 млрд рублей таможенных платежей. Временные экспортные пошлины призваны защитить российский внутренний рынок в условиях волатильности курса национальной валюты.

Ранее в Совете Федерации одобрили приостановку договоров по налогообложению из-за санкций против РФ.