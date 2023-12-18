Китаю предрекли восстановление экономики в следующем году

Китайская экономика в 2024 году скорее столкнется с более благоприятными условиями и возможностями, нежели с вызовами, заявили представители Центральной комиссии КПК по финансовым и экономическим вопросам. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua.

Макроэкономическая политика продолжит стимулировать восстановление экономики, сообщило агентство Xinhua по итогам ежегодной Центральной экономической рабочей конференции. Международный валютный фонд в ноябре повысил прогноз роста ВВП Китая в 2023 году до 5,4% против официального ориентира Пекина на уровне 5%.

В будущем году Китай намерен культивировать новые области роста потребления, включая «умные» дома, туризм, спортивные мероприятия. Также сохранят эффект принятые в 2023 году меры по выпуску облигаций, снижению ставок и налогов.

Власти КНР по-прежнему будут следить за ситуацией на обвалившемся рынке недвижимости и удовлетворять разумные потребности в финансировании девелоперов.

В середине декабря аналитики сообщили об ослаблении экономической активности Китая.

Ранее китайским экономистам запретили говорить о проблемах.