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В России одобрены ограничения на перевод денег без открытия счета

В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублями

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Правительственной комиссией по законопроектной деятельности 11 декабря были одобрены разработанные Росфинмониторингом поправки, ограничивающие максимальный разовый размер денежных переводов физических лиц без открытия банковского счета суммой в 100 тыс. рублей. Об этом, ссылаясь на источники в правительстве, сообщает агентство РБК.

По словам представителя министерства финансов, установление максимального порога при осуществлении перевода денежных средств, в том числе и электронных, по поручению клиента без открытия банковского счета будет способствовать снижению оттока капитала из России.

Такая мера будет распространятся на физических лиц, которые прошли упрощенную идентификацию личности. В случае, если гражданину необходимо будет сделать разовый платеж на сумму, больше чем 100 тыс. рублей, потребуется пройти полную идентификацию. В этом случае электронное средство платежа станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тыс. рублей.

Эксперты отметили, что нововведение повысит издержки банков и снизит удобство проведения операций для клиентов.

Ранее сообщалось, что карты национальной платежной системы «Мир» в третьем квартале 2023 года впервые заняли более половины карточного рынка России.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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