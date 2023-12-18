В России одобрены ограничения на перевод денег без открытия счета

Правительственной комиссией по законопроектной деятельности 11 декабря были одобрены разработанные Росфинмониторингом поправки, ограничивающие максимальный разовый размер денежных переводов физических лиц без открытия банковского счета суммой в 100 тыс. рублей. Об этом, ссылаясь на источники в правительстве, сообщает агентство РБК.

По словам представителя министерства финансов, установление максимального порога при осуществлении перевода денежных средств, в том числе и электронных, по поручению клиента без открытия банковского счета будет способствовать снижению оттока капитала из России.

Такая мера будет распространятся на физических лиц, которые прошли упрощенную идентификацию личности. В случае, если гражданину необходимо будет сделать разовый платеж на сумму, больше чем 100 тыс. рублей, потребуется пройти полную идентификацию. В этом случае электронное средство платежа станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тыс. рублей.

Эксперты отметили, что нововведение повысит издержки банков и снизит удобство проведения операций для клиентов.

Ранее сообщалось, что карты национальной платежной системы «Мир» в третьем квартале 2023 года впервые заняли более половины карточного рынка России.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.