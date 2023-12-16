Россия нарастила внешний долг только перед одной страной в 2022 году

Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед Индией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Отмечается, что в прошлом году у России было лишь три независимых кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Самая большая задолженность оказалась перед Индией — $777 млн. Причем эта страна впервые выдала России кредит на $190 млн по итогам 2020 года.

При этом долг России перед Южной Кореей уменьшился на 24% — до $209,8 млн, перед Францией — в 1,8 раза, до $177,8 млн.

Примерно 21% российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций. За 2022 год эта доля снизилась на 32%, до $67,9 млрд. Большая часть долговых обязательств в 82% приходится на крупных институциональных кредиторов, не имеющих отношение к государствам. За прошлый год этот долг уменьшился на 17%, до $307 млрд.

В общей сложности внешний долг России в 2022 году составил $376,1 млрд, сократившись на 20%. Такие высокие темпы снижения в последний раз фиксировались в 2000 году, тогда они были на уровне 18,5%.

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