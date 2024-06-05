Филипп Киркоров рассказал, как справляется с психологическими проблемами

Певец Филипп Киркоров на шоу «Однажды» признался, что справляется с психологическими проблемами при помощи самоконтроля.

«У меня никогда не было психоаналитика. Я сам себе психотерапевт. Начинаю думать: так, внимание, Киркоров, что происходит? Тебе 57 лет, ты здоров, руки, ноги целы, голос есть, прекрасные дети, отец жив и здоров, дом, друзья, песни, профессия. Да, непростой период в жизни. Но значит, это нам дано не за что-то, а для чего-то», — пояснил Киркоров.

При этом артист признался, что периодически на него находят апатичные мысли, когда звезде хочется уснуть и не проснуться. В такие моменты Киркоров напоминает себе, что уныние — это один из самых страшных грехов, и старается отогнать от себя пугающие мысли.

Недавно Филипп Киркоров анонсировал выход своего авторского фильма «Черная пантера». По словам Киркорова, песня «Стирай» откроет его трилогию из песен и клипов «Черная пантера». По данным СМИ, в «Черной пантере» могут сняться многие известные представители отечественного шоу-бизнеса.

Ранее Глюкоза анонсировала новую песню перезапуска Фадеевым проекта «Глюк 'oZa».