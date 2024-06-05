Филипп Киркоров и Андрей Малахов стали продавцами мороженого

Певец Филипп Киркоров принял участие в благотворительной акции Фонда Константина Хабенского и стал продавцом мороженого на один день. Об этом он написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

5 июня в ГУМе празднуют день мороженого, в эту дату многие артисты приходят в торговый центр, чтобы продавать десерт всем желающим. Сегодня на празднике помимо Киркорова отметился дрессировщик Аскольд Запашный, певец Валерий Сюткин, телеведущий Андрей Малахов, актриса Елена Захарова и другие звезды.

«Я рад, что в этом году Фонд Хабенского принимает в этом участие, учитывая, что мы с Костей родились в один день и в один год. Поэтому я рад поддержать и Фонд, и ГУМ, и замечательную инициативу. И хочу сказать, что мороженое в ГУМе это одна из тех вещей, которая остается неизменной», — высказался Малахов.

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