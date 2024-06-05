Песков оценил призыв крупнейшей партии Швейцарии пригласить РФ на конференцию по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение крупнейшей партии Швейцарии пригласить РФ на конференцию по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне Швейцарская народная партия (SVP) призвала Берн пригласить Россию на соответствующую конференцию. В партии аргументировали это тем, что в противном случае мероприятие выглядит как конференция для противников РФ.

«Я не могу комментировать, это внутреннее дело конфедерации, но что с аргументацией этой партии мы бы согласились — это однозначно. Таким образом Швейцария отходит от своей многолетней давней традиционной линии нейтралитета. Швейцария изрядно в украинском случае потеряла нейтралитет, здесь с партией можно только согласиться», — сказал представитель Кремля.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.