Песков объяснил повышенный интерес иностранцев к ПМЭФ в этом году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные организаторов о том, что в этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) по числу участников вернулся к допандемийным показателям, несмотря на западное давление.

«Форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей», — заявил Песков.

Он отметил, что нужно проанализировать пропорциональный состав участников ПМЭФ, чтобы понимать, сколько иностранцев приняли участие в мероприятии, а сколько — россиян. Поэтому Песков посоветовал подождать и делать выводы после пленарного заседания, выступления президента Владимира Путина и дискуссии с его участием.

ПМЭФ в этом году стартовал 5 июня, главной темой станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Песков заявил, что имя модератора пленарного заседания ПМЭФ станет известно ближе ко дню проведения мероприятия — 7 июня.

Ранее США не позволили экс-разведчику Риттеру слетать в Россию на ПМЭФ.