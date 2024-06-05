Украинские силовики могут отслеживать передвижения граждан через аналог «Госуслуг»

Силовики на Украине могут отслеживать передвижения украинцев, в том числе за рубежом, через аналог российских «Гослуслуг» портал «Дия». Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда по делу экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины, говорится в материале, предоставило суду информацию о передвижении одного из соорганизаторов схемы за границей, полученную через «Дию».

«IP-адреса, которые использовались Лицо_6 (предположительно, Андрей Гмырин. — Ред.) для входа в систему «Дию», расположены в Объединенных Арабских Эмиратах, Австрии, Италии, Мальдивах и Турции, что подтверждается материалами дела», — приводит издание фрагмент из решения суда.

Пока о подобной слежке за украинцами на территории Украины информации нет, но вряд ли для этого есть технические ограничения, заключила «Страна».

В феврале сотрудников Службы безопасности Украины, которые вели слежку за журналистами Bihus.info, отправили на фронт.

Ранее глава СБУ прокомментировал скандал с прослушкой журналистов.