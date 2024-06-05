В Буркина-Фасо увеличится число российских военных инструкторов

В Буркина-Фасо будет увеличено число российских военных инструкторов. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся в этой африканской стране с официальным визитом.

По словам Лаврова, 4 июня Буркина-Фасо посетил также заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

«Он здесь регулярно рассматривает со своими коллегами из Буркина-Фасо практические задачи. Здесь работают российские инструкторы, количество их будет увеличиваться», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Буркина-Фасо Жаном-Мари Траоре.

Лавров начал свой визит в столицу Буркина-Фасо город Уагадугу накануне, 4 июня. В программу входят переговоры с президентом Ибрагимом Траоре и главой МИД Жаном-Мари Траоре (они не родственники, а однофамильцы) на тему военно-технического сотрудничества, подготовки национальных кадров и поставки гуманитарной помощи.

В тот же день министр транспорта Роланд Сомда и министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа прибыли в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном форуме (ПМЭФ).

Ранее, в конце прошлого года, Россия безвозмездно доставила в Буркина-Фасо 25 тысяч тонн пшеницы.