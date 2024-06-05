Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717590516
Размер текста
А
А
А

Полковник Трухан заявил, что на СВО в блиндажах висят портреты Бузовой

Полковник Трухан упрекнул морализаторов в травле певицы Бузовой

close
100%
«Рустем Ахмадинуров»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Рустем Ахмадинуров»

Полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ, военный эксперт Владимир Трухан вступился за певицу Ольгу Бузову. Его цитирует kp.ru.

Он упрекнул в травле «морализаторов», которые набросились на певицу после ее выступления в кожаном боди на концерте в Уфе, приуроченном ко Дню защиты детей.

«За что воюем мы — никак не относится к наряду артистки. К ней можно относиться как угодно, и если вы приходите на концерт, то глупо ожидать, что там будет Ольга Бузова выступать как оперная дива», — сказал он.

Трухан также отметил, что VK Fest, на котором выступала звезда, никогда не предназначался для детей.

«Ну давайте до Милен Фармер докопаемся. Я на ней вырос, там такая сценография была!» — посмеялся он.

Полковник предложил не высказываться за тех, кто был на СВО, тем, кто там не был, и не утверждать, что Бузова якобы оскорбляет его участников. По словам Трухана, среди военных популярны портреты Бузовой.

«Я сейчас в седьмой раз поеду на СВО, там вообще никто этими вещами не заморачивается и в каком-нибудь блиндаже будет портрет именно этой Ольги Бузовой, потому что в армии это модно, если кто не в курсе, всякие мужские журналы, портреты полуобнаженных дам. Они нормально за это воюют», — заключил он.

Накануне Бузова подняла гонорар до 4,5 миллиона рублей.

Ранее Филипп Киркоров и Андрей Малахов стали продавцами мороженого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами