Полковник Трухан заявил, что на СВО в блиндажах висят портреты Бузовой

Полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ, военный эксперт Владимир Трухан вступился за певицу Ольгу Бузову. Его цитирует kp.ru.

Он упрекнул в травле «морализаторов», которые набросились на певицу после ее выступления в кожаном боди на концерте в Уфе, приуроченном ко Дню защиты детей.

«За что воюем мы — никак не относится к наряду артистки. К ней можно относиться как угодно, и если вы приходите на концерт, то глупо ожидать, что там будет Ольга Бузова выступать как оперная дива», — сказал он.

Трухан также отметил, что VK Fest, на котором выступала звезда, никогда не предназначался для детей.

«Ну давайте до Милен Фармер докопаемся. Я на ней вырос, там такая сценография была!» — посмеялся он.

Полковник предложил не высказываться за тех, кто был на СВО, тем, кто там не был, и не утверждать, что Бузова якобы оскорбляет его участников. По словам Трухана, среди военных популярны портреты Бузовой.

«Я сейчас в седьмой раз поеду на СВО, там вообще никто этими вещами не заморачивается и в каком-нибудь блиндаже будет портрет именно этой Ольги Бузовой, потому что в армии это модно, если кто не в курсе, всякие мужские журналы, портреты полуобнаженных дам. Они нормально за это воюют», — заключил он.

Накануне Бузова подняла гонорар до 4,5 миллиона рублей.

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