Алексей Панин рассказал, почему никогда не вернется в Россию

Актер Алексей Панин признался в интервью с активистом Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом), что не хочет и не будет никогда больше жить в России.

Панин объяснил, что его не устраивает мышление россиян. По его мнению, большинство людей из России придерживаются менталитета, который ему не нравится. Артист отметил, что не может никого «переделать». Он считает, что должны пройти века, чтобы что-то изменилось.

«Возвращаемся в «Собачье сердце» — Клим Чугункин, Шариков. Хорошая милая собака, но это Клим Чугункин, а я не хочу жить с Климами Чугункиными. Мне неприятно», — поделился актер.

Панин признался, что может приехать в Россию только ради денег.

«Заработал денег, поснимался в кино, поехал дальше», — отметил артист.

В октябре 2023 года Алексей Панин вместе со своей дочерью переехал из Испании в США. Он живет в Сан-Франциско. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго. Актер планирует первое время пожить в Сан-Франциско, а затем уехать в Лос-Анджелес.

В феврале 2024 года районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина на два месяца с момента экстрадиции или депортации артиста на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ. А 29 мая Панина внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее Пригожин заявил, что Панин заслужил включение в реестр террористов.