Песков: в США поймут, что Китаю нельзя угрожать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая сказала, что Соединенные Штаты намерены принимать меры по сокращению потока продукции двойного назначения, которую Китай якобы поставляет России.

«Нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, сообщений, угроз и шантажа. Китайская экономика — крупнейшая в мире, с ними даже США не могут говорить таким тоном. Возможно, в США это не поняли, но поймут. Мы считаем подобный тон и угрозы неуместными и недопустимыми. Китай и РФ — суверенные государства, мы развиваем наши отношения, которые не направлены против кого-либо», — заявил Песков.

В конце апреля Соединенные Штаты обвинили Китай в поставках в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военном производстве.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай является крупнейшим поставщиком станков, микроэлектроники и других товаров двойного назначения, которые Москва якобы использует для наращивания мощностей своего оборонно-промышленного комплекса.

До этого представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай не поставляет России вооружения для использования на Украине.

Ранее РФ и КНР наложили вето на американскую резолюцию по сектору Газа.