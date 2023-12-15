Выбросы парниковых газов «Норникеля» стали одними из самых низких

Выбросы парниковых газов охватов 1 и 2 «Норникеля» стали одними из самых низких по сравнению с мировыми лидерами горнодобывающей отрасти и составили 9,9 млн т СО2-экв. с учетом ожидаемых выбросов 2,2 млн т СО2-экв., следует из первого опубликованного отчета компании в области изменения климата.

«Климатическая повестка остается одним из приоритетов нашей деятельности в области устойчивого развития. С публикацией отдельного тематического отчета об изменении климата «Норникель» выходит на качественно новый уровень раскрытия климатической информации, что соответствует лучшей международной практике», — отметил вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Жуков.

Чтобы оценить риски, связанные с изменением климата, компания выбрали три глобальных климатических сценария, а также при поддержке Института физики атмосферы им. Обухова РАН сценарии локализовали для всех территорий присутствия.

Кроме того, углеродный след производимого компанией металлического никеля составил 8,3 кг СО2-экв. / кг продукта, а сульфата никеля — 1,8, став одним из самых низких показателей в мировой никелевой отрасли.

Для адаптации к климатическим изменениям в Норильском промышленном районе «Норникель» развернул систему мониторинга фундаментов зданий и сооружений, расположенных на многолетнемерзлых грунтах. На данный момент система охватывает 17 предприятий «Норникеля» и более 950 объектов.

«Данный отчет позволяет нам максимально прозрачно рассказать всем заинтересованным сторонам, как компания адаптируется к климатическим изменениям и какие меры принимает по снижению собственного воздействия на изменение климата», — добавил Жуков.

По данным отчета, капитальные и операционные затраты на мероприятия по борьбе с изменением климата в 2022 году составили 8,9 млрд рублей.