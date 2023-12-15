Мишустин поручил реагировать на повышение цен на товары

Премьер России Михаил Мишустин поручил кабмину оперативно отслеживать и реагировать на случаи необоснованного повышения цен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу профильные ведомства оперативно отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на необоснованное завышение стоимости», — сказал Мишустин на заседании правительства.

По его словам, в ситуации с высоким уровнем цен по ключевым направлениям нужно разбирать, «учитывая свои особенности, в том числе региональные».

Премьер уточнил, что реагировать необходимо на разницу в ценах на товары первой необходимости и жилищно-коммунальные услуги.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция КПРФ ответственна за цены на яйца. Он пояснил, что комитет по аграрным вопросам возглавляет коммунист Владимир Кашин.

14 декабря президент России Владимир Путин принес извинения за рост цен на яйца и назвал ситуацию результатом сбоя в работе правительства.

Ранее экономист спрогнозировала темпы роста цен на продукты в России в январе.