Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мишустин поручил реагировать на повышение цен на товары

Мишустин поручил кабмину оперативно реагировать на необоснованный рост цен

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер России Михаил Мишустин поручил кабмину оперативно отслеживать и реагировать на случаи необоснованного повышения цен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу профильные ведомства оперативно отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на необоснованное завышение стоимости», — сказал Мишустин на заседании правительства.

По его словам, в ситуации с высоким уровнем цен по ключевым направлениям нужно разбирать, «учитывая свои особенности, в том числе региональные».

Премьер уточнил, что реагировать необходимо на разницу в ценах на товары первой необходимости и жилищно-коммунальные услуги.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция КПРФ ответственна за цены на яйца. Он пояснил, что комитет по аграрным вопросам возглавляет коммунист Владимир Кашин.

14 декабря президент России Владимир Путин принес извинения за рост цен на яйца и назвал ситуацию результатом сбоя в работе правительства.

Ранее экономист спрогнозировала темпы роста цен на продукты в России в январе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами