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Всемирный банк выделит Украине средства на выплату пенсий и зарплат

Шмыгаль: Всемирный банк выделит Киеву $1,34 млрд на выплату пенсий и зарплат

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ждет от Всемирного банка выделения $1,34 млрд, которые пойдут, в частности, на выплату пенсий и зарплат. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шмыгаля, средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета.

Основанная часть пакета, $1,086 млрд, являются средствами Японии, оставшаяся часть — гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины, подчеркнул украинский премьер.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) вернется к обсуждению долгосрочной программы по бюджетной помощи Украине в рамках внеочередного саммита организации в феврале 2024 года.

14 декабря в Брюсселе начался саммит лидеров и глав кабинетов министров стран — членов регионального содружества. Одними из основных тем обсуждения стали согласование программы по финансовой помощи Украине в размере €50 млрд на 2024-2027 годы и начало переговоров о расширении организации.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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