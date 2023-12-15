Всемирный банк выделит Украине средства на выплату пенсий и зарплат

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ждет от Всемирного банка выделения $1,34 млрд, которые пойдут, в частности, на выплату пенсий и зарплат. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шмыгаля, средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета.

Основанная часть пакета, $1,086 млрд, являются средствами Японии, оставшаяся часть — гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины, подчеркнул украинский премьер.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) вернется к обсуждению долгосрочной программы по бюджетной помощи Украине в рамках внеочередного саммита организации в феврале 2024 года.

14 декабря в Брюсселе начался саммит лидеров и глав кабинетов министров стран — членов регионального содружества. Одними из основных тем обсуждения стали согласование программы по финансовой помощи Украине в размере €50 млрд на 2024-2027 годы и начало переговоров о расширении организации.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.