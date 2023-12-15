Глава Новосибирской области объяснил повышение цен на яйца

Повышение цен на куриное мясо и яйца на территории Новосибирской области связано с желанием производителей получить дополнительную прибыль. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников, заявление которого опубликовано в Telegram-карнале местной администрации.

Как отметил глава области, вместо поддержки российских субъектов компании решили воспользоваться ситуацией на рынке. В результате они приняли меры, чтобы дополнительно заработать.

«При этом в полном объеме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета», — подчеркнул Травников в ходе совещания оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики.

Губернатор добавил, что за последний месяц цены на куриное мясо и яйца выросли на четыре процента. По сравнению с декабрем 2022 года данный показатель увеличился на 36%.

Также он уточнил, что стоимость остальных продуктов держится на прежнем уровне. Более того, анализ ситуации на рынке показал, что рост цен на яйца и куриное мясо не был вызван повышением надбавок со стороны ретейлеров.

В конце Травников указал, что одной из причин произошедшего является рыночная конъюнктура. Накануне об этом же заявил президент РФ Владимир Путин, уточнил губернатор региона.

14 декабря российский лидер провел пресс-конференцию по итогам года, во время которой прокомментировал рост цен на яйца. Глава государства принес гражданам извинения и рассказал, что в ближайшее время правительство страны должно принять решения для стабилизации ситуации на рынке.

Ранее в министерстве сельского хозяйства РФ сообщили о начале реализации инициатив, направленных на снижение цен на яйца.