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Татарстан выделит бюджет на строительство трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7

Татарстан выделит почти 1 млрд рублей на трассу Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7

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Егор Алеев/ТАСС

Из бюджета Татарстана выделят 913,3 млн рублей на строительство трассы от А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — трасса М-7 «Волга» до границы Казани. Соответствующий проект постановления Кабмина республики пока проходит экспертизу, сообщает «Реальное время».

Субсидию получит АО «Татдортрансинвест», главным распорядителем выделенных средств станет Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Работы проведут на территории Зеленодольского района.

После завершения работ в Татарстане появится первая трасса с привлечением инфраструктурных облигаций. Будущая магистральная дорога общегородского значения соединит Зеленодольск и Казань, ее протяженность превысит 6 км. Общую стоимость проекта оценили в 5,2 млрд рублей. Завершение всех работ и ввод трассы в эксплуатацию запланированы на 2025 год.

11 декабря автоэксперт Сергей Канаев отреагировал на планы создания отдельных полос для движения общественного транспорта на трассе М-7 в Москве и Подмосковье. Он отметил, что выделение таких полос благоприятно скажется на безопасности пассажирских перевозок.

Ранее в «Автодоре» назвали стоимость проезда по трассе от Москвы до Казани.

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