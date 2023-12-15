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Евросовет заявил о необходимости ускорить поставки ракет, снарядов и ПВО Киеву

Лидеры ЕС заявили о необходимости ускорить поставки ракет, снарядов и ПВО Киеву

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Yves Herman/Reuters

Лидеры ЕС заявили о необходимости ускорить поставки ракет, снарядов и систем ПВО Киеву. Соответствующее заявление Европейского совета размещено на сайте института.

Отмечается, что в Евросовете по-прежнему привержены реализации инициативы о предоставлении одного миллиона артиллерийских боеприпасов Украине. Также лидеры стран Евросоюза заявили о необходимости расширить финансирование Европейского фонда мира, средства из которого расходуются на военную помощь Украине, а также «активизировать работу» по его реформированию.

«Европейский союз и его государства-члены будут продолжать удовлетворять насущные военные и оборонные потребности Украины. В частности, Европейский совет настаивает на важности своевременной, предсказуемой и устойчивой военной поддержки Украины, в частности, через Европейский фонд мира и Миссию ЕС по военной помощи, а также посредством прямой помощи Украине со стороны стран-членов», — говорится в документе.

5 мая 2023 года Совет ЕС утвердил выделение €1 млрд на закупку снарядов для Украины через Фонд мира.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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