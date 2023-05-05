Совет ЕС утвердил выделение €1 млрд на закупку снарядов для Украины через фонд мира

Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд на закупку снарядов для Украины через Европейский фонд мира. Об этом говорится в заявлении органа, передает ТАСС.

«Совет ЕС утвердил пакет помощи в 1 млрд евро из Европейского фонда мира, который позволит укрепить военные возможности и устойчивость Украины», — говорится в документе.

В заявлении совета уточняется, что помощь будет направлена на снабжение украинской армии артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и при запросе Украины могут быть поставлены ракеты, которые будут совместно закуплены странами ЕС у европейской военной промышленности.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что европейские страны с удовольствием потратили бы бюджетные средства на социальную политику, но им приходится отдавать все Украине.