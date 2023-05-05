Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Совет ЕС утвердил выделение €1 млрд на закупку снарядов для Украины через фонд мира

close
100%
David Mdzinarishvili/Reuters

Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд на закупку снарядов для Украины через Европейский фонд мира. Об этом говорится в заявлении органа, передает ТАСС.

«Совет ЕС утвердил пакет помощи в 1 млрд евро из Европейского фонда мира, который позволит укрепить военные возможности и устойчивость Украины», — говорится в документе.

В заявлении совета уточняется, что помощь будет направлена на снабжение украинской армии артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и при запросе Украины могут быть поставлены ракеты, которые будут совместно закуплены странами ЕС у европейской военной промышленности.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что европейские страны с удовольствием потратили бы бюджетные средства на социальную политику, но им приходится отдавать все Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях