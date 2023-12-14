Россия вошла в топ-5 стран с самой низкой безработицей

Уровень безработицы в России в октябре 2023 года опустился до исторического минимума в 2,9%. Об этом свидетельствует анализ данных национальных статистических служб, проведенный РИА Новости.

Такой низкий показатель позволил РФ занять пятое место в мире по этому параметру. Как отмечает издание, более низкие уровни безработицы зафиксированы лишь в Швейцарии, Южной Корее, а также Японии и Дании — там этот показатель составляет 2,5%. Россия обогнала по данному параметру Мексику с 2,7%.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что снижение безработицы ниже 3% - это хороший знак, говорящий о состоянии экономики. По его словам, нынешние показатели — одни из лучших за последние годы.

Стоит отметить, что за год уровень безработицы в России сократился на 1 процентный пункт. Это одно из самых заметных снижений в мире на фоне кризисных явлений. Темпы падения выше отмечались лишь в нескольких странах, включая Турцию и Грецию.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова отметила стремительные изменения на российском рынке труда.

Ранее безработица в Германии обновила рекорд с 2021 года и достигла почти 6%.