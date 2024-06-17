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Тобольские хирурги спасли мужчину с разрывом сонной артерии

В Тюменской области врачи спасли пациента с разрывом сонной артерии

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Freepik.com

В областной больнице Тобольска медики спасли пациента в критическом состоянии, мужчина потерял больше половины объема крови из-за разрыва сонной артерии. Об этом сообщает минздрав Тюменской области.

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, он потерял до половины объема крови из-за повреждения сонной артерии. Пострадавший мог столкнуться с серьезным осложнением — инсультом, а разрыв артерии грозил развитием полиорганной недостаточности и представлял реальную угрозу жизни.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Хирургам удалось ушить рану и восстановить кровоснабжение.

Спустя несколько дней мужчина был переведен из отделения реанимации в обычную палату, сейчас его состояние не вызывает у врачей опасений. Он идет на поправку.

До этого сообщалось, что в Подмосковье женщине удалили миому размером с футбольный мяч. Жительница Электростали пожаловалась медикам на кровотечения, общую усталость и боли внизу живота. При этом живот обратившейся соответствовал размеру живота на 26-й неделе беременности. Специалисты оперативно удалили миому внушительных размеров, новообразование верхним краем задевало ребра, нижняя часть сдавливала кишечник и мочевой пузырь.

Ранее врачи вытащили из головы россиянина наконечник ружья для подводной охоты.

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