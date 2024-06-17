Медведев заявил о недопустимости навязывания другим странам своих подходов

Российская Федерация решительно отвергает попытки некоторых стран навязать другим дискриминационные подходы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на межпартийном форуме БРИКС, передает РИА Новости.

По словам политика, ряд государств пытаются привлечь к достижению своих национальных целей даже те страны, которые с такой политикой не согласны, на них оказывают давление с целью подчинения.

Медведев подчеркнул, что такие действия негативно сказываются на всех параметрах экономики.

Политик добавил, что несколько десятков стран стран изъявили желание присоединиться к БРИКС.

До этого сообщалось, что Медведев назвал участников саммита по Украине в Швейцарии «скотным двором», сравнив их с персонажами знаменитой одноименной книги Джорджа Оруэлла.

По словам Медведева, организаторы «форума мира» позвали на мероприятие «только проверенных животных».

Ранее Медведев заявил о катастрофическом сценарии для «бандеровского режима».