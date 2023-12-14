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Киев привлек новый транш финпомощи от МВФ

МВФ перечислил Украине $900 млн в рамках программы расширенного финансирования

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РИА «Новости»

Украина получила в четверг третий транш финансовой помощи от МВФ на сумму около 900 млн в рамках программы расширенного финансирования. Об этом сообщает минфин Украины.

«Это стало возможным благодаря успешному пересмотру программы исполсоветом МВФ», — отметили в украинском министерстве.

Таким образом, уточняется в сообщении, Киев уже привлек около $4,5 млрд из $15,6 млрд, предусмотренных в рамках программы МВФ.

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявлял, что госбюджет Украины критически зависит от внешней помощи. До конца 2022 года Киеву требуется привлечь порядка $9,5 млрд в виде грантов и льготных кредитов.

Позже премьер Денис Шмыгаль уточнил, что украинское правительство рассчитывает на финпомощь от ЕС, США и МВФ на сумму свыше $30 млрд. Это поможет перекрыть дефицит госбюджета, добавил он.

В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о бюджете на 2024 год с дефицитом более $43 млрд.

Ранее экс-премьер Тимошенко призвала начать переговоры о списании всех долгов Украины.

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