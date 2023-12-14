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Доходы России от экспорта нефти упали из-за цен

МЭА: Россия в ноябре снизила экспорт нефти и потеряла 17% выручки

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Charlie Riedel/AP

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в ноябре уменьшила экспорт нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. баррелей в сутки. Такой прогноз опубликовало Международное энергетическое агентство (МЭА) в декабрьском отчете.

При этом доходы от экспорта упали на 17% по сравнению с октябрем — до $15,2 млрд. Снижение выручки произошло на фоне падения цен на российскую нефть. 6 декабря стоимость барреля Urals опустилась ниже ценового потолка западных стран в $60, отмечает МЭА.

При этом в ведомстве констатируют, что выручка сократилась больше по нефти (минус $2,4 млрд к октябрю), чем по нефтепродуктам (минус $800 млн). Агентство также сообщает, что в ноябре добыча «черного золота» в РФ составила 9,5 млн баррелей в сутки — на 30 тыс. меньше, чем в октябре.

В ноябре вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия приняла решение углубить сокращение добычи и экспорта нефти с 300 до 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее, по данным МЭА, в октябре доходы России от экспорта нефти сократились на $25 млн — до $18,34 млрд.

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