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Россиянка отдала приятелю 900 тысяч рублей и соврала мужу о мошенниках

В Тюмени женщина соврала мужу о пропавших деньгах и попала под суд

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Мария Девахина/РИА Новости

Жительница Тюмени признана виновной в ложном доносе, россиянка отдала знакомому 900 тысяч рублей и соврала мужу о мошенниках. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Россиянка поверила близкому знакомому, который убедил женщину в том, что ему срочно необходимо дорогостоящее лечение. Жительница Тюмени пожалела приятеля, оформила в кредит 900 тысяч рублей и передала их мужчине, который якобы нуждался в срочной операции.

Мужу женщина рассказала, что на эту сумму ее обманули мошенники. Супруг отправил россиянку в полицию, писать заявление о совершенном в отношении нее преступлении. Во время беседы со следователем россиянка призналась, что намеренно ввела мужа в заблуждение, потому что боялась его реакции.

До этого сообщалось, что жительница Краснодарского края стала фигуранткой уголовного дела за ложный донос. Россиянка истратила на покупки 1,7 миллиона рублей, деньги женщина брала из семейной копилки, вместе с мужем они откладывали средства. Испугавшись гнева супруга, россиянка сообщила в полицию, что подверглась ограблению. Обман быстро вскрылся, в отношении женщины возбуждено уголовное дело о ложном доносе

Ранее россиянка отдала 750 тысяч рублей, чтобы выйти замуж за шейха, но тот оказался мошенником.

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