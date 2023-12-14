В Сбере заявили о важности информирования людей о новых технологиях

Старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологий» Сбербанка Андрей Белевцев в интервью «Коммерсантъ. Деньги» рассказал об эффективности использования генеративного AI и о важности информирования людей о новых технологиях.

«Внедрение каждой новой прорывной технологии с большими перспективами применения в различных областях сопровождается подобным беспокойством. Но здесь нужно осознавать, что людей пугает неизвестное. Чтобы избежать такого эффекта, нужно усиливать информирование людей о том, как устроена технология и какую практическую ценность она может для них нести», — отметил Белевцев.

Он добавил, что генеративный AI может сделать работу человека эффективнее и сократить объем рутинных задач.

«Наш программный интерфейс GigaChat API упрощает и ускоряет работу с текстами, помогает писать статьи в заданном стиле и формате, быстро находить нужную информацию в больших документах, готовить аналитические отчеты. С помощью нейросетевой модели Сбера можно вывести на новый уровень развития голосовых и текстовых роботов», — сказал Белевцев.

По его словам, Сбер продолжает активно внедрять GigaChat в банковские продукты и процессы, чтобы сделать их еще удобнее для клиентов. Например, нейросетевая модель уже встроена в виртуальный ассистент «Салют», и владельцы умных колонок SberBoom и SberBoom Mini могут общаться с ней почти как с человеком. Также GigaChat внедрен в платформу роботизации SaluteRPA, что упрощает пользователям платформы создание программных роботов с AI.

Андрей Белевцев отметил работу, которую проводит Сбер для популяризации технологий. Компания создала курс по промпт-инжинирингу, где людям объясняют, как взаимодействовать с генеративными моделями и использовать все их преимущества. Сбер также ежегодно проводит конференции SmartDev и AI Journey, где российские и международные эксперты рассказывают о супервозможностях, которые открывает AI для человека.

Белевцев отметил, что по всей России также организовываются отдельные треки, где Сбер рассказывает людям, бизнесу, властям, как AI-трансформация и генеративный AI могут способствовать и росту качества жизни.

Кроме того, старший вице-президент Сбера поделился своим мнением о будущем нейроинтерфейсов.

«Я думаю, что они изменят многое, но на первом этапе они будут медицинскими устройствами с высокой эффективностью. Немедицинское применение нейроинтерфейсов — следующий шаг, который потребует глубоких исследований и сертификации устройств. В чуть более обозримом будущем я вижу перспективу использования AR-устройств. Крупнейшие компании уже экспериментируют с технологией и ее применением, но им еще предстоит решить вопрос удобного форм-фактора», — заключил Белевцев.