Россияне стали реже покупать натуральную черную икру и чаще — имитированную

С 1 ноября по 10 декабря 2023 года число покупок россиянами натуральной черной икры осетровых снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «Газете.Ru» предоставили специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»).

Средний чек на деликатес без учета веса в России составил 4530 рублей. За год он вырос на 9%. При этом в Москве и Московской области средний чек достиг 8540 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года. Москвичи и жители области покупали натуральную черную икру на 11% чаще в этот осенне-зимний сезон.

В то же время число покупок россиянами имитированной черной икры за рассматриваемый период выросло на 13%. Средний чек на нее без учета веса составил в целом по стране 331 рубль, что на 10% выше прошлогоднего показателя. В Москве и области средний чек оказался на уровне 394 руб, на 7% превысив прошлогодний. Число покупок в столице и области выросло на 6% за год.

Эксперты ресурса отметили, что в розничной торговле натуральную черную икру чаще всего берут в стеклянных или жестяных банках по 20-50 грамм (подтверждает средний чек).

«В топ-покупок черной икры, судя по наименованиям товаров в чеках – икра осетра, стерляди, севрюги, белуги (все принадлежат к семейству осетровых). В свою очередь, имитированную черную икру чаще покупают в объеме 100-200 грамм. В ее составе, как правило, основа из морских водорослей, рыбьего жира, желатина», — отметили в пресс-службе ресурса.

Исследование было проведено на основе анализа 55-57 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России. Рассматривались период с 1 ноября по 10 декабря 2023 и 2022 годов.

Спрос на красную икру в торговой сети «Перекресток» в ноябре 2023 года вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала «Газета.Ru».

В конце ноября экономист спрогнозировал снижение цен на рыбу в России к Новому году.