ФРС США сохранила ключевую процентную ставку

Федеральная Резервная Система (ФРС) США сохранила ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, пресс-релиз регулятора опубликован сайте.
В сообщении говорится, что комитет по открытым рынкам стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
«В поддержку этих целей комитет решил сохранить целевой диапазон ставки на уровне в 5,25-5,5% годовых», — говорится в релизе.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых по итогам июльского заседания.
Также отмечается. что большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС США прогнозируют на конец следующего года базовую ставку на уровне 4,5-4,75% или 4,75-5%.
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