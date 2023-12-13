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ФРС США сохранила ключевую процентную ставку

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 5,25-5,5 %

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Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

Федеральная Резервная Система (ФРС) США сохранила ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, пресс-релиз регулятора опубликован сайте.

В сообщении говорится, что комитет по открытым рынкам стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

«В поддержку этих целей комитет решил сохранить целевой диапазон ставки на уровне в 5,25-5,5% годовых», — говорится в релизе.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых по итогам июльского заседания.

Также отмечается. что большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС США прогнозируют на конец следующего года базовую ставку на уровне 4,5-4,75% или 4,75-5%.

До этого экоактивисты чуть не сорвали выступление главы ФРС США на конференции МВФ.

Ранее аналитик спрогнозировала курс евро до 99,5 рубля.

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