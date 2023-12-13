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Росстат подсчитал, что с начала года яйца подорожали на 46,2%

Росстат: рост цен на яйца за неделю ускорился до 4,6%

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Shutterstock

По данным Росстата, в стране продолжается рост цен на яйца, за неделю с 5 по 11 декабря продукт подорожал на 4,6%, а неделей ранее — на 4,2%, передает «Интерфакс».

Также в ведомстве подсчитали, что за год цены на яйца выросли на 46,2%. Отмечается, что это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке.

Рост цен на яйца в последние месяцы вызывает беспокойство российских потребителей. По данным Росстата, в октябре 2023 года в рознице они подорожали на 23,9% к октябрю 2022-го. В связи с этим ФАС предложила торговым сетям ограничить наценку на яйца до марта 2024 года на уровне не более 5%.

Глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон заявил, что страна готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме.

Как власти России борются с ажиотажным спросом на продукт — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы последствия отказа от куриных яиц.

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