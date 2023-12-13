ОПЕК оценила добычу нефти в России

По данным ОПЕК, добыча нефти в России в октябре сохранилась на уровне июля-сентября и составила 9,5 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в ежемесячном отчете организации.

При этом за октябрь в РФ выросла добыча жидких углеводородов на 55 тыс. баррелей в сутки. Организация сохранила прогноз по снижению добычи жидких углеводородов в России в 2023 году на 0,4 млн баррелей в сутки (до 10,6 млн баррелей в сутки). Примерно такого же уровня ОПЕК ожидает в 2024 году.

«Прогноз учитывает все объявленные Россией сокращения», — отметили в ОПЕК.

По оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в РФ в первом квартале 2023 года составила 11,19 млн баррелей в сутки, во втором – 10,86 млн баррелей в сутки, в третьем – 10,78 млн баррелей в сутки, в четвертом – 9,62 млн баррелей в сутки.

Напомним, договоренность о совместном сокращении добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки начала действовать между странами ОПЕК+ с лета 2023 года. Россия взяла на себя обязательство сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки.

До этого экономист оценил перспективы России на фоне сокращения добычи нефти ОПЕК+.

Ранее аналитики пересмотрели прогнозы по ценам на нефть в пользу повышения.