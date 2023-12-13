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Россия поставила Данию в «глупое положение»

DR: соглашение России и Фарер о рыболовстве поставило Данию в глупое положение

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Depositphotos

Продление соглашения по рыболовству между Россией и Фарерскими островами (автономная территория Королевства Дания) на фоне российской специальной военной операции на Украине поставило Данию в «глупое положение». Такое мнение высказал старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль в интервью Danmarks Radio.

Ранее этому соглашению не уделялось много внимания, однако теперь оно было продлено на этапе, когда многие страны коллективного Запада «разрывают отношения с Россией».

Сплидсбоэль отметил, что продление договора по рыболовству представляет собой вызов для Дании и ставит королевство в «глупое положение», поскольку Фарерские острова продолжают отношения с Российской Федерацией в прежнем русле.

В октябре этого года стало известно, что Росрыболовство предложило правительству РФ ввести запрет на ввоз в Россию рыбной продукции с Фарерских островов в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что ведомство разрабатывает программу субсидий для рыбаков, осуществляющих вылов в Черном море.

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