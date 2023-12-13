Юрист Соловьев: из-за переоценки кадастровой стоимости возрастет налог на недвижимость

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что в России в 2024 году увеличится размер налога на недвижимость. Об этом юрист рассказал в интервью агентству «Прайм».

По словам Соловьева, в стране завершилась кадастровая переоценка объектов недвижимости, в результате чего их стоимость возросла в среднем на 20-25%. Это вызовет изменение в сторону увеличения в расчете налога на недвижимость за 2024 год.

Юрист напомнил, что единовременный рост налога по закону не может превышать 10%. Однако при этом существенно могут увеличиться другие платежи, как напрямую связанные с кадастровой стоимостью — госпошлина, аренда, выкупная цена, так и с ней не связанные — обслуживание, ремонт.

Соловьев посоветовал владельцам квартир и домов заранее узнать новую кадастровую стоимость своей недвижимости и примерно рассчитать размер подлежащего уплате налога, который нужно будет заплатить до декабря 2025 года.

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