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В США заявили, что поставки американской микроэлектроники в Россию растут вопреки санкциям

Politico: санкции в отношении товаров двойного назначения не работают

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Depositphotos

Антироссийские санкции в отношении товаров двойного назначения де-факто не работают: РФ восстановила импорт электронных компонентов до уровня 2022 года. Об этом пишет американское издание Politico.

«Российский импорт микроэлектроники, беспроводных и спутниковых навигационных систем и других критически важных компонентов, подпадающих под санкции, восстановился почти до довоенного уровня с ежемесячным оборотом в 900 млн долларов за первые девять месяцев этого года», — сообщает издание со ссылкой на еще не опубликованный отчет аналитического центра Киевской школы KSE Institute.

Politico делает вывод, что России удалось успешно изменить цепочки поставок с помощью Китая, Гонконга, а также Турции и Казахстана.

Среди основных поставщиков микроэлектроники на российский рынок издание называет Intel, Huawei, Analog Devices, AMD, Texas Instruments и IBM. Все названные корпорации, кроме одной, американские. Официально они отрицают поставки.

11 декабря эксперты Российской академии наук перечислили уязвимости экономики РФ на примере Ирана.

В тот же день глава МИД Франции Колонна выразил надежду на принятие очередных санкций против России до конца года.

Ранее в Минпромторге поделились планами по запуску производства процессоров в России.

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