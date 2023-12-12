В США заявили, что поставки американской микроэлектроники в Россию растут вопреки санкциям

Антироссийские санкции в отношении товаров двойного назначения де-факто не работают: РФ восстановила импорт электронных компонентов до уровня 2022 года. Об этом пишет американское издание Politico.

«Российский импорт микроэлектроники, беспроводных и спутниковых навигационных систем и других критически важных компонентов, подпадающих под санкции, восстановился почти до довоенного уровня с ежемесячным оборотом в 900 млн долларов за первые девять месяцев этого года», — сообщает издание со ссылкой на еще не опубликованный отчет аналитического центра Киевской школы KSE Institute.

Politico делает вывод, что России удалось успешно изменить цепочки поставок с помощью Китая, Гонконга, а также Турции и Казахстана.

Среди основных поставщиков микроэлектроники на российский рынок издание называет Intel, Huawei, Analog Devices, AMD, Texas Instruments и IBM. Все названные корпорации, кроме одной, американские. Официально они отрицают поставки.

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