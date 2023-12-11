Курс доллара на Мосбирже упал до 90,69 рубля

Курс доллара в ходе торгов упал до 90,69 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Рубль по итогам торгов понедельника вырос не только к доллару, но и к юаню и евро. Курс доллара упал на 18 копеек, до 12,61 рубля. Европейская валюта снизилась до 97,7 рубля.

11 декабря турецкая лира упала до исторического минимума. На максимумах лира обваливалась до 29,12 лир за доллар. В конце ноября турецкие власти объявили о своем намерении снизить годовую инфляцию в стране почти вдвое, с текущих 65% до 34% в 2024 году.

До этого эксперт спрогнозировал курс рубля. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев рассказал «Газете.Ru», что пределом укрепления американской валюты в декабре станет уровень 93-95 рублей, евро — 102-105 рублей.

Ранее индекс Мосбиржи обновил годовой максимум с февраля 2022 года.