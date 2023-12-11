Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-глава ЦБ объяснил, как на экономике скажется повышение ключевой ставки до 16%

Экс-глава ЦБ Дубинин: экономике не поможет повышение ставки до 16%

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

На предстоящем заседании совета директоров Банка России ключевую ставку повысят до 16%, уверен экс-глава Центробанка Сергей Дубинин. Однако, по его мнению, это не поможет стабилизировать ситуацию в экономике страны.

«Я считаю, что это почти ничего не изменит и не принесет. Это не позволит сократить приток денежной массы, не подействует на стабилизацию валютного курса», — заявил Дубинин в беседе с НСН.

В качестве более эффективной альтернативы он назвал методы ручного управления, при котором эксперты Росфинмониторинга должны контролировать ситуацию с валютой, обязывая экспортеров продавать ее при необходимости.

«Ситуация бы не изменилось, если бы не было повышения ставки», — заключил экс-глава ЦБ.

Аналитики также прогнозируют очередной повышение ключевой ставки до 16-17%, объясняя это сохраняющимися высокими показателями инфляции и инфляционных ожиданий.

Минфин ранее спрогнозировал инфляцию в 4,5% на 2024 год.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами