Экс-глава ЦБ объяснил, как на экономике скажется повышение ключевой ставки до 16%

На предстоящем заседании совета директоров Банка России ключевую ставку повысят до 16%, уверен экс-глава Центробанка Сергей Дубинин. Однако, по его мнению, это не поможет стабилизировать ситуацию в экономике страны.

«Я считаю, что это почти ничего не изменит и не принесет. Это не позволит сократить приток денежной массы, не подействует на стабилизацию валютного курса», — заявил Дубинин в беседе с НСН.

В качестве более эффективной альтернативы он назвал методы ручного управления, при котором эксперты Росфинмониторинга должны контролировать ситуацию с валютой, обязывая экспортеров продавать ее при необходимости.

«Ситуация бы не изменилось, если бы не было повышения ставки», — заключил экс-глава ЦБ.

Аналитики также прогнозируют очередной повышение ключевой ставки до 16-17%, объясняя это сохраняющимися высокими показателями инфляции и инфляционных ожиданий.

Минфин ранее спрогнозировал инфляцию в 4,5% на 2024 год.